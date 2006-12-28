Ющенко чистить СБУ в регіонах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснив кадрові зміни в декількох регіональних управліннях Служби безпеки України.

Зокрема, своїм Указом від 28 грудня, оприлюдненому на офіційному сайті Президента, глава держави звільнив з посади начальника Управління СБУ у Києві Анатолія ПАВЛЕНКА. При цьому, Президент призначив на цю посаду Василя ГРИЦАКА, попередньо звільнивши його з посади начальника Управління Служби безпеки в Київській області. Відповідно до Указу глави держави, очолить Управління СБУ в Київській області Олександр ДЖУМА.

Крім того, відповідними Указами було змінено керівництво Управління СБУ у Львівській області. Зокрема, з посади начальника був звільнений Володимир ХІМЕЙ і натомість призначений Сергій РАТІЄВ.

Кадрові зміни також відбулись в Управлінні СБУ в Автономній Республіці Крим. Зокрема, Президент своїм Указом звільнив з посади начальника Головного управління СБУ в АРК Віктора КОЖЕЛЯНКА і призначив на цю посаду Володимира ПШЕНИЧНОГО.

Крім того, Президент своїм Указом звільнив з посади начальника Управління СБУ в Чернівецькій області Степана КАЧУРА. Іншим Указом глава держави призначив на посаду начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області Юрія КРАПІВІНА.