Ющенко віддав РНБО контроль за експортом зброї

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом ліквідував Комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Указом затверджується рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2006 року «Про Комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України»

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України у своєму рішенні констатувала, що міжнародне військово-технічне співробітництво та державний експортний контроль залишаються важливими складовими зовнішньої і оборонної політики України. Тому РНБО вважає за необхідне вжити додаткових заходів щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва та державного експортного контролю.

У зв`язку з цим визнається за доцільне ліквідувати Комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України;

Натомість утворюється Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю як робочий орган при Раді національної безпеки і оборони України.