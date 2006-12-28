Ющенко зробив новорічний ”сюрприз” Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до Верховної Ради України Закон «Про перелік об`єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2007 році».

Глава держави вважає, що деякі норми документа не відповідають Конституції України і Закону України «Про приватизацію державного майна», повідомляє прес-служба Президента.

Зокрема, на думку Президента, що прийнявши рішення про затвердження переліку об`єктів на приватизацію у 2007 році, Верховна Рада вийшла за межі визначених Конституцією України повноважень, чим порушила статті 6 та 19 Основного Закону України.

Крім того, затвердження ВР даного переліку практично унеможливлює приватизацію в 2007 році низки інших, не передбачених у цьому переліку об`єктів, зокрема таких, як об`єкти малої приватизації, соціально-побутового призначення, незавершеного будівництва. Для вирішення цього питання потрібно буде приймати відповідні закони щодо доповнення, змін названого переліку.

Президент також зазначає, що ст. 4 Закону про перелік об`єктів на приватизацію в 2007 році передбачає продаж державних пакетів акцій «з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону», що не передбачено ні Законом України «Про приватизацію державного майна», ні Законом України «Про Державну програму приватизації».

Крім того, глава держави не погодився і з положеннями статті 4 Закону, за якими покупець пакета акцій ВАТ, у статутному фонді якого частка держави становить більше 25% і державі належить земельна ділянка цього товариства, набуває одноособового права власності на таку земельну ділянку. “У зв`язку з цим слід зазначити, що запроваджуваний механізм є концептуально недосконалим, таким, що жодним чином не враховує інтереси інших акціонерів цього товариства, оскільки покупець зазначеного 25% пакета акцій одноособово набуватиме права власності на всю земельну ділянку відповідного товариства”, - зазначає у своїх зауваженнях Президент. До того ж, ця норма дасть змогу новому акціонеру – власникові земельної ділянки - можливість у своїх інтересах, чинити тиск як безпосередньо на саме товариство, так і на його акціонерів.

На думку Президента, передбачений Законом механізм продажу пакетів акцій разом із земельними ділянками призведе до значного збільшення вартості цих пакетів, що суттєво зменшить попит інвесторів, а в деяких випадках і взагалі зведе його нанівець.

Нарешті, приватизація пакетів акцій виключно разом із земельними ділянками, враховуючи обсяг робіт, які мають передувати продажу земельної ділянки, унеможливить приватизацію саме в 2007 році відповідних об`єктів.

Враховуючи наведене, Президент у своїх пропозиціях пропонує виключити з Закону вищенаведені положення (зокрема, ст. 2, 3 та 4) та відповідно змінити назву Закону.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 грудня ухвалила Закон “Про перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2007 році”.

Законом передбачена, зокрема, приватизація пакетів акцій ВАТ «Укртелеком» і ВАТ «Одеський припортовий завод», а також приватизацію пакетів акцій 12-ти обленерго.

Крім того, пропонується приватизувати майже 75% акцій ВАТ «Росава», 98% - ВАТ «Макіївський коксохімічний завод», 96,67% - ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод», 76% - ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз».

Даним законом також передбачено, що продаж пакетів акцій, які належать державі, здійснюється державними органами приватизації з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до законодавства. При умові, якщо державі належить більше 25% статутного фонду відкритих акціонерних товариств та земельні ділянки зазначених господарських товариств, початкова вартість таких пакетів акцій визначається за результатами незалежної оцінки. Вартість зазначених пакетів акцій визначається з урахуванням вартості цих земельних ділянок, право власності на які набуваються покупцем пакета акцій після оформлення відповідних правовстановлюючих документів.