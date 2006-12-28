ЦВК прийме рішення щодо референдуму про вступ України до НАТО і ЄЕП

Завтра, 29 грудня, о 10.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, засідання відбудеться у прес-центрі ЦВК (площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх).

Засідання буде присвячено розгляду матеріалів ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань: „Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО)?”, „Чи підтримуєте Ви участь України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом із Російською Федерацією, Республікою Казахстан та Республікою Білорусь, відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору, підписаної 19 вересня 2003 року?”.

Акредитація на захід триватиме до 18.30 28 вересня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80, 286-80-71.