Ющенко звільнив заступника голови СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Миколу КУРКІНА з посади заступника голови Служби безпеки України. Документ від 28 грудня оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, М.КУРКІН був призначений заступником голови СБУ 21 листопада 2005 року. До цього він обіймав посаду начальника Управління СБУ в Дніпропетровській області.

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