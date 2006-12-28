Донецькі помаранчеві на повному серйозі готуються до дострокових виборів

Голова Донецької обласної організації партії "Народний Союз Наша Україна" Антон КЛИМЕНКО заявляє, що "у всій партії" готуються до дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛИМЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"У 2007 році, хай вас не вводять в оману деякі випадки, які відбуватимуться навколо нас, ми працюємо, ми залишаємося, ми посилюємося організаційно, і ми готуємося до дострокових парламентських виборів", - сказав А.КЛИМЕНКО. При цьому він акцентував, що "це те рішення, яке було прийняте на нараді регіональних організацій".

А.КЛИМЕНКО висловив упевненість, що підстави для проведення дострокових виборів "самим найближчим часом з`являться".

"Нехай на сьогоднішній день ще немає правових підстав для проведення дострокових парламентських виборів, але завдяки діяльності антикризової коаліції, її учасників, я упевнений, що ці підстави самим найближчим часом з`являться", - зазначив А.КЛИМЕНКО.

За його словами, в першому кварталі 2007 року партія "свою діяльність зосередить навколо двох речей: перше - серйозна робота зі створення конфедерації помаранчевих сил "Європейська Україна"; друге – серйозне організаційно-партійне будівництво".

А.КЛИМЕНКО також уточнив, що з 1 січня апарат облорганізації НСНУ збільшиться втричі. "Повернемося до штабної форми організації роботи, активізуємо контакти з усіма партіями, що мають відношення до підтримки Віктора Андрійовича (Віктора ЮЩЕНКА) і помаранчевої революції", - завірив лідер Донецької облорганізації НСНУ.

Крім того, він зазначив, що організація починає "семінари з підготовки членів дільничних комісій, агітаторів".

"Ми повністю зосередимося на тому, щоб партія вже до весни була готова до проведення дострокових парламентських виборів", - підсумував А.КЛИМЕНКО.