Луценко збирається в теплі краї

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко на Новий рік хоче зібрати разом всю сім`ю, а після свята планує вирушити до Єгипту.

"Чесно - хочу всіх зібрати", - сказав він. Таким було б і його прохання до Діда Мороза.

Саме святкування, за словами Луценка, буде досить ординарним - без особливих вигадок, за святковим столом.

Новорічні подарунки колишній міністр планує купити в одному з торгових комплексів у центрі Києва.

Коштовні подарунки Луценко робити не збирається, швидше за все, купить сувеніри, які вже підібрав.

Цінні подарунки, за словами колишнього міністра, в його сім`ї прийнято дарувати на дні народження.

Після Нового року Луценко вирушить на відпочинок, як планує, до Єгипту. Він розповів, що взагалі хотів би, як раніше, зібрати компанію і поїхати, наприклад, в яку-небудь країну Європи автомобілем.

Корреспондент