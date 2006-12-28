Віце-мер Полтави побив міліціонера

Проти віце-мера Полтави Олександра РУСІНА порушено кримінальну справу за побиття міліціонера.

Як повідомив перший заступник начальника УМВС України в Полтавській області Олександр КАЛІНІН, віце-мер, перебуваючи в нетверезому стані, вдарив кулаком в обличчя міліціонера. "Інцидент стався після того, як міліціонери, перевіряючи порядок у громадському транспорті, затримали жінку, яка користувалася фальшивим посвідченням для безкоштовного проїзду. Вирішивши, що заступник мера Полтави в цій ситуації їй допоможе, жінка зателефонувала панові РУСІНУ на мобільний. Приїхавши на місце, віце-мер не зміг дійти згоди з міліціонерами і перейшов на рукоприкладство", - заявив А.КАЛІНІН.

Нагадаємо, у вересні О.РУСІНА було затверджено заступником мера Полтави із соціальних питань.