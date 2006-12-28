СБУ попередила 3 теракти, які планувалися проти українців в Іраку

У 2006 році Служба безпеки України попередила 3 теракти, які планувалися проти українських миротворців в Іраку.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Для прикладу В.НАЛИВАЙЧЕНКО навів ситуацію, коли співробітниками СБУ було знешкоджено автомобіль з вибухівкою, який під’їжджав до розташування українського дипломатичного представництва в Іраку.