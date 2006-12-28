СБУ попередила 3 теракти, які планувалися проти українців в Іраку
16:28, 28 грудня 2006Політика
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Наливайченко проводить прес-конференцію
У 2006 році Служба безпеки України попередила 3 теракти, які планувалися проти українських миротворців в Іраку.
Про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
Для прикладу В.НАЛИВАЙЧЕНКО навів ситуацію, коли співробітниками СБУ було знешкоджено автомобіль з вибухівкою, який під’їжджав до розташування українського дипломатичного представництва в Іраку.
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