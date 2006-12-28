Соратник Януковича заявляє, що Ющенко - молодець

Заступник керівника фракції Партії регіонів України Михайло ЧЕЧЕТОВ вважає правильним ветування Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Закону «Про перелік об`єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2007 році».

Про це М.ЧЕЧЕТОВ сказав в інтерв’ю агентству УНІАН .

За його словами, коли Верховною Радою України приймався даний закон, то Фонд державного майна України запевняв, що готовий продавати об’єкти разом із землею, а тепер з’ясувалося, це не так. Він наголосив, що на сьогодні немає відповідної законодавчої бази для того, щоб об’єкти продавати разом із землею. М.ЧЕЧЕТОВ вважає, що в такій ситуації це призвело б до блокування всієї приватизації у 2007 році. “Фонд держмайна щоки надував, Валентина Петрівна (йдеться про голову ФДМУ Валентину СЕМЕНЮК - УНІАН) щоки надувала, що з землею продаватимуть, а з’ясувалося, що вони не готові,” - зазначив М.ЧЕЧЕТОВ. Він додав, що законом передбачено механізм продажу пакетів акцій разом із земельними ділянками і це призвело б “до блокування всієї приватизації”.

М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, підписавши Закон “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, тим самим взяв і на себе відповідальність за його виконання. Він нагадав, що даним законом передбачено надходження від приватизації в наступному році в розмірі близько 10 мільярдів гривень. “Чим би, в разі заблокованої приватизації, ці ненадходження до бюджету були компенсовані?” – запитав він.

“Президент України Віктор ЮЩЕНКО вчинив як державна людина і ми повністю підтримуємо його. Молодець,” - наголосив М.ЧЕЧЕТОВ.

Він зазначив, що при прийнятті цього закону ФДМУ “увів в оману і уряд і Верховну Раду України”. Він вважає, що “люди повинні думати про що говорять”. В той же час М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що про жодні оргвисновки щодо керівництва ФДМУ мова не йде. За його словами, це “нормальна критика, а не помиляється той, хто нічого не робить”. Він нагадав, що в 2006 році ФДМУ не виконав передбачених бюджетом надходжень від приватизації “і тепер фонду і Новий рік не треба святкувати, нехай працюють”.

М.ЧЕЧЕТОВ сказав, що парламент не долатиме вето Президента України на даний закон, а приватизацію можна проводити і без цього закону.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО повернув до Верховної Ради України Закон «Про перелік об`єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2007 році».

Глава держави вважає, що деякі норми документа не відповідають Конституції України і Закону України «Про приватизацію державного майна».

Довідка УНІАН. Верховна Рада 6 грудня ухвалила Закон “Про перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2007 році”. Законом передбачена, зокрема, приватизація пакетів акцій ВАТ «Укртелеком» і ВАТ «Одеський припортовий завод», а також приватизацію пакетів акцій 12-ти обленерго. Крім того, пропонується приватизувати майже 75% акцій ВАТ «Росава», 98% - ВАТ «Макіївський коксохімічний завод», 96,67% - ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод», 76% - ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз». Даним законом також передбачено, що продаж пакетів акцій, які належать державі, здійснюється державними органами приватизації з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до законодавства. При умові, якщо державі належить більше 25% статутного фонду відкритих акціонерних товариств та земельні ділянки зазначених господарських товариств, початкова вартість таких пакетів акцій визначається за результатами незалежної оцінки. Вартість зазначених пакетів акцій визначається з урахуванням вартості цих земельних ділянок, право власності на які набуваються покупцем пакета акцій після оформлення відповідних правовстановлюючих документів.