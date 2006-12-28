Депутати Черновецького називають бюджет столиці ”неперевершеним”

Депутати фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київській міській раді вітають прийняття бюджету столиці на 2007 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київради.

Так, депутат Сергій БЕРЕЗЕНКО привітав киян з прийняттям бюджету та заявив, що бюджет Києва на 2007 рік є соціально орієнтованим і „за структурою видатків на соціальну сферу є неперевершеним”. У той же час він зазначив, що „є парадоксальним, що опозиціонери, які найбільше виборювали ідеї соціального бюджету, не проголосували за нього”. „Фракція БЮТ дала „0” голосів. „Наша Україна”, маючи 14 депутатів, дала 2 голоси „за”, а Блок Кличка - 1 голос. І це голос самого Віталія КЛИЧКА”, - підкреслив С.БЕРЕЗЕНКО.

На його думку, головним аргументом опозиції було бажання „пропхати якомога більше власних програм, лобіювати свої власні інтереси в бюджеті. А те, що основна маса коштів була запропонована на підтримку киян, не було для них аргументом”.

С.БЕРЕЗЕНКО також додав, що він не хотів би ототожнювати фракції у парламенті з аналогічними їм у Київраді. „Проблема в Київраді, - зауважив депутат, - полягає в тому, що у фракції БЮТ і „Наша Україна” входять ті люди, які представляють виключно свої бізнес-інтереси. Це не є політика. Це, швидше, вирішення конкретних питань”.

У свою чергу депутат Київради Максим САВРАСОВ додав, що деякі депутати від опозиції не володіють питаннями, які містяться у порядку денному засідання сесії. „Коли починаєш пояснювати їм принцип формування тарифів, для них це виявляється сюрпризом. Тоді вони кажуть: „Вибачте, але у нас така партійна лінія”. На жаль, їхня лінія дуже далека від реальних цифр”, - зазначив депутат.

За його словами, опозиціонери побачили, що бюджет економічно обґрунтований, проте продовжують його критикувати, бо „вже запущена машина критики”.