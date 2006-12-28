Президент призначив кілька голів держадміністрацій (список)

Повідомляє Офіційне Інтернет-представництво

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав розпорядження про призначення Тетяни ВЛАСЮК головою Сквирської районної державної адміністрації Київської області. Іншим розпорядженням призначено Юрія ЗАБЕЛУ головою Макарівської районної державної адміністрації Київської області Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав розпорядження про призначення чотирьох райдержадміністрацій у Хмельницькій області. Як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво глави держави, головою Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької обл. призначено Антона БУГЕРКА, головою Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької обл. призначено Миколу ДЕРИКОТА, головою Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької обл. призначено Миколу КОВАЛЬЧУКА, головою Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької обл. призначено Миколу ПОЛІЩУКА. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав розпорядження про призначення двох керівників райдержадміністрацій Одеської області. Як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво глави держави, головою Балтської районної державної адміністрації Одеської області призначено Михайла УСАТЕНКА, головою Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області призначено Василя ВЄЛКОВА. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав розпорядження про призначення трьох райдержадміністрацій у Кіровоградській області. Як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво глави держави, головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області призначено Михайла КРИЖАНОВСЬКОГО, головою Гайворонської районної державної адміністрації Кіровоградської області призначено Івана АРХИПЕНКА. головою Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області призначено Григорія ДАНИЛЮКА. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав розпорядження про призначення голів трьох райдержадміністрацій у Закарпатській, Чернігівській та Черкаській областях. Як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво глави держави, головою Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області призначено Володимира ТРИКУРА, головою Христинівської районної державної адміністрації Черкаської області призначено Валерія ПОНОМАРЕНКА, головою Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області призначено Анатолія КРАСНОСІЛЬСЬКОГО. Тексти розпоряджень оприлюднені на Офіційному Інтернет-представництві глави держави.

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