КВУ: перевибори будуть вигідні передусім Партії регіонів

Комітет виборців України вважає за необхідне провести дострокові вибори у всі органи влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Харківського обласного відділення Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ.

Доцільність перевиборів, на його думку, випливає з необхідності подолати політичну кризу в Україні. У прийнятій заяві КВУ, яку оприлюднив М.КАМЧАТНИЙ, говориться, що минулий рік засвідчив «повний параліч усіх гілок влади та системну політичну кризу в Україні».

«Невиправдано довгі і болісні коаліційні переговори, формування більшості у Верховній Раді на безідеологічній, кон’юнктурній основі, голосування всіх без винятку фракцій всупереч передвиборчим обіцянкам та положенням підписаного Універсалу національної єдності, постійна боротьба за повноваження між гілками влади, невмотивовані призначення та відставки посадових осіб, спекуляції навколо проведення референдумів з різних питань, прийняття бюджету, який став заручником соціального популізму одних та корпоративних інтересів інших, – це зовсім не те, за що голосували українські виборці на президентських виборах у 2004 році та на парламентських у 2006-му», - говориться у заяві.

Як повідомив М.КАМЧАТНИЙ, за таких обставин КВУ пропонує один вихід - провести у 2007 р. позачергові вибори Президента України, народних депутатів України, а також позачергові місцеві вибори у тих регіонах, де склалася кризова ситуація.

Щоб убезпечити Україну від подальшої дестабілізації ситуації, КВУ пропонує «всі ці виборчі кампанії розвести у часі, з урахуванням достатніх строків для підготовки кожної з них, використавши для цього рекомендації Центральної виборчої комісії».

КВУ вважає за доцільне внести відповідні зміни до виборчого законодавства, врахувати вартість цих виборів у новому бюджеті, провести широку кампанію по уточненню списків виборців. При цьому КВУ вважає за необхідно прийняти нове законодавство про проведення загальнонаціональних та місцевих референдумів.

«КВУ свідомий того, що подібний варіант розвитку може бути нелегким і болісним, але лише таким чином можна буде повернути довіру виборців до тих, за кого вони голосували», - наголошується в заяві.

М.КАМЧАТНИЙ зазначив, що перевибори до місцевих органів влади будуть вигідні передусім Партії регіонів, яка, на його думку, має «поки що достатньо високий рейтинг». Він також вважає, що нинішній уряд «спроможний вручну переправити бюджетні ресурси на вибори».