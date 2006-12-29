Шуфрич влаштує у Новобогданівці новорічний салют
11:29, 29 грудня 2006Політика
650
Та нагородить особовий склад
Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ прибув з робочою поїздкою у село Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області.
Як передає кореспондент УНІАН, у ході поїздки міністр планує зустрітись з сільською громадою Новобогданівки та представниками місцевих органів влади.
Також Н.ШУФРИЧ побуває на 275-ї артилерійській базі ракет і боєприпасів (АБРБ) Міністерства оборони поблизу Новобогданівки. Там планується здійснити 5 контрольних підривів боєприпасів.
Крім того, Н.ШУФРИЧ планує нагородити особовий склад, залучений до виконання програми з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на 275-й АБРБ Міноборони.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter