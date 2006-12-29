Черновецький: якби я був негідником...

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що він «не політик сьогодні» й рейтинги його не цікавлять.

Про це він заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналіста з приводу соціологічних досліджень, які показують зниження його рейтингу. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що був обраний мером Києва для того, щоб приймати не тільки популярні рішення, але й рішення, необхідні для життєзабезпечення міста.

«Я добре усвідомлював усі наслідки того, що я вимушений підвищувати тарифи для того, щоб у нас, нарешті, в під`їздах стало чисто», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він сказав, що усвідомлює, що таке рішення непопулярне, «але вибори у нас не завтра». «Тому якби я був негідником, я б щодня сидів і вираховував, який завтра у мене буде рейтинг. Мене це не цікавить, я несу відповідальність за місто Київ, а не за рейтинг», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У той же час він зробив посилання на дослідження, при цьому не назвав фірму, яка їх проводила, які ніби то свідчать, що 44% киян «відчувають до мене довіру й вважають, що я можу в Києві встановити новий порядок».

При цьому між Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і журналістом виникло непорозуміння, оскільки мер Києва не дав можливість журналісту закінчити запитання.

У той же час Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що «якщо у вас і в інших ЗМІ є мета мене образити, то це не здорово».