Азаров: відповідальність за економіку беруть на себе ”три богатирі”

Застосування Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ вето до Закону «Про перелік об`єктів права державної власності, які підлягають приватизації в 2007 році» негативно вплине на хід процесу приватизації в 2007 році. Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ сьогодні в інтерв`ю інформагентствам.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію він пояснив тим, що, фактично, в січні приватизаційний процес буде зупинений. «Верховна Рада збереться 10 січня. Поки вивчить всі питання, поки пройдуть всі необхідні процедури в комітетах, січень минув», - сказав М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем`єр-міністр зазначив, що в цьому документі була передбачена приватизація двох ключових об`єктів – “Укртелекому” і Одеського припортового заводу, і вето Президента зараз не дозволяє приступити до підготовки приватизації цих об`єктів. «З одного боку, самі нас попросили включити ці об`єкти, ми відгукнулися і включили, а з другого боку, наклали вето, і тим самим відклали, щонайменше, на місяць проведення приватизації», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, наголосив він, з урядом не проводилися консультації з приводу можливого накладення вето на цей Закон, а також не відомо, хто в цьому випадку нестиме відповідальність за провал доходів по надходженнях з приватизації.

Коментуючи політику Секретаріату Президента, М.АЗАРОВ зазначив, що «троє богатирів» із цього відомства беруть на себе відповідальність за проведення всієї економічної політики держави.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до Верховної Раду Закон «Про перелік об`єктів права державної власності, які підлягають приватизації в 2007 році», прийнятий парламентом 6 грудня.

У свою чергу, заступник керівника фракції Партії регіонів України Михайло ЧЕЧЕТОВ в інтерв`ю УНІАН заявив, що вважає правильним накладення вето Президентом на цей Закон.