Тимошенко пояснила, чому погодилася стати секретарем РНБО

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підтвердила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО в жовтні цього року пропонував їй обійняти посаду секретаря Рада національної безпеки і оборони.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у своїй статті «Мемуари одного року, або 12 миттєвостей з життя української політики», опублікованої в тижневику «Дзеркало тижня» (№50 (629) від 30 грудня 2006 р.).

«Наприкінці вересня Президент вперше після створення «широкої коаліції» запросив мене до себе на розмову. Йшлося про наступне: ТИМОШЕНКО призначається секретарем Ради національної безпеки і оборони, парламент розпускається, в країні проходять бліц-реформи, підвищується заробітна плата, пенсії і соціальні виплати, так звана політична реформа через Конституційний Суд відміняється. Проводяться дострокові вибори, демократична команда повертається до влади... Бути секретарем РНБО поряд із строкатою і хаотично працюючою командою Президента — це не цукерки їсти (не заздрю сьогодні ГАЙДУКУ). І тому я одразу відкинула цю думку», - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, «але цей сценарій здавався єдино можливим». «Ми ще кілька разів зустрічалися з Президентом і новим головою Секретаріату БАЛОГОЮ і обговорювали деталі його реалізації. Після того я з важким серцем дала згоду на посаду секретаря Ради нацбезпеки», - повідомляє лідер БЮТ.

При цьому вона відзначає, що половина її команди знову була проти. «Знову — на чолі з ТУРЧИНОВИМ. Це авантюра — йти на посаду секретаря РНБО, був переконаний Олександр Валентинович. Президент міняє свої рішення щодня. Сьогодні у нього — реформи, а завтра — широка коаліція. Проте переговори продовжувались. Доти, доки Президент не почав лякати мною ЯНУКОВИЧА. Аналітики, наближені до Секретаріату Президента, прозоро натякали в засобах масової інформації: якщо ЯНУКОВИЧ добре не поводитиметься, то ТИМОШЕНКО стане секретарем РНБО». За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «стало зрозуміло, що пропозиція про цю посаду було лише страшилкою для ЯНУКОВИЧА. Втім, вранці 10 жовтня мені зателефонував глава Секретаріату Віктор БАЛОГА і сказав, що сьогодні указ буде, а перед цим потрібно ще раз зустрітися, щоб остаточно обговорити деталі. Указ насправді з`явився 10-го... про призначення секретарем РНБО України Віталія ГАЙДУКА. Цікаво, що я навіть не образилася. Мабуть, звикла. Навіть зітхнула з полегшенням...».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2006 року інформацію про можливе призначення Ю.ТИМОШЕНКО секретарем РНБО підтвердив колишній народний депутат Олександр ВОЛКОВ, який раніше входив в її оточення.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО під час спілкування з представниками ЗМІ не давала прямої відповіді на питання, що стосуються її призначення на посаду секретаря РНБО.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО не виключав можливості призначення лідера БЮТ секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Пізніше Президент заявив, що рішення про призначення секретаря РНБО ухвалюватиме в контексті взаємовідносин у трикутнику «Верховна Рада – Президент – уряд».

10 жовтня глава держави своїм указом призначив Віталія ГАЙДУКА секретарем РНБО.