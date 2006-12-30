Парламент Киргизії ухвалив розширити права президента
Щоб подолати урядову кризу
Парламент Киргизії ухвалив нову конституцію країни.
Як передає РІА «Новости», за ухвалення нової конституції, яка розширює повноваження президента, проголосували 50 парламентаріїв.
Для ухвалення нового основного закону необхідно 50 голосів.
Згідно з новою конституцією, президент країни зможе самостійно призначати губернаторів областей, без узгодження з парламентом призначати міністрів.
Раніше кожний міністр проходив процедуру затвердження в парламенті. Прем`єр призначатиметься Президентом після затвердження кандидатури нового глави уряду в парламенті.
У результаті добровільної відставки кабінету міністрів Киргизії 19 грудня в країні склалася ситуація, близька до урядової кризи. Нинішній склад парламенту, обраний на мажоритарній основі, неспроможний сформувати новий уряд: згідно з новою конституцією країни, ухваленою 8 листопада під час масових мітингів опозиції, для призначення прем`єр-міністра і членів кабінету необхідна наявність у законодавчому органі партійної більшості.
Президент Курманбек БАКІЄВ у суботу зажадав від парламенту в найкоротші терміни усунути правову колізію, в іншому разі пообіцяв нові парламентські вибори.
Очікується, що ухвалений сьогодні закон діятиме під час перехідного періоду до 2010 року, доки не буде обрано новий склад парламенту за партійними списками.