Хусейн буде похований поряд з могилами своїх синів

Тіло страченого екс-президента Іраку Саддама Хусейна передане його рідному племені Абу Наср, повідомляє супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".

За даними телеканалу, шейх племені і губернатор іракської провінції Салах-ед-ДІН, де народився колишній іракський президент, одержали тіло Хусейна і на літаку прямують до міста Тікріт.

Передбачається, що колишній президент буде похований в неділю в своєму рідному селі Ауджа у околицях Тікріта поряд з могилами своїх синів Удея і Кусея, убитих американськими військовими в 2003 році.

Раніше з`явилася інформація про те, що старша дочка С.Хусейна Рагад, яка живе нині в Йорданії, звернулася до президента Ємену Алі Абдалли САЛЕХА з проханням запитати у іракських властей тіло страченого іракського президента і дозволити їй тимчасово поховати його на єменській території.