Богословська: кого може захистити голодна й гола армія?

Кандидат на пост Президента України Інна Богословськапереконана: Україні потрібно щонайшвидше одержати статус нейтральної держави, оскільки хронічне недофінансування армії й метання між військово-політичними блоками загрожує втратою суверенітету.

«Солдатів нема чим помити і в що одягнути. Про це говорять самі генерали, і це діагноз нашої влади, нездатної захистити власний народ», - заявила народний депутат у коментарі УНІАН. Так вона прокоментувала заяву директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України Івана МАРКА про те, що з 400 українських літаків літає лише 72, а час нальоту пілотів не перевищує 14 годин на рік. За словами І.МАРКА, харчування солдатів фінансується на 75%, а бойова підготовка – на 8% потреби.

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, українська армія стала заручником політичних баталій у країні і невміння політиків відокремлювати партійні й особисті інтереси від інтересів країни.

«Наша влада нас штовхає в НАТО, хоча в Альянсі нас ніхто не чекає, а більш як половина населення категорично проти членства в цій організації. Хочу нагадати, що Президент Румунії, країни-члена НАТО, кілька разів заявив про невизнання державних кордонів України за пактом Молотова-Ріббентропа, на що вище керівництво країни відповіло мовчанням. Це свідчить про те, що можновладці продовжують жити політичними міфами», - говорить кандидат на пост Президента України.

Щоб не розколювати країну і захистити її від зовнішніх загроз І.БОГОСЛОВСЬКА пропонує відмовитися від вступу до військово-політичних блоків і одержати статус нейтральної держави.

«Нейтральна Україна не боротиметься з вітряними млинами, і що найважливіше - тримати свою армію голодною. Вона зможе створити нечисленні сучасні, дієздатні збройні сили. Цього хоче сама армія, вищий офіцерський склад і цього очікує вся країна», - наголосив політик.

«Кого може захистити голодна й гола армія? Вона може лише загрожувати мирному населенню. Тому впродовж 5 років нам потрібно створити професійну армію. Але створити, а не давати пусті передвиборчі обіцянки, як БЮТ в 2007 році», - резюмує І.БОГОСЛОВСЬКА.