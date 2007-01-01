Новий рік, про необхідність якого... відміняється

Тисячі сумчан не задоволені діями міської влади, яка вперше за багато років не організувала ніяких Новорічних святкувань біля головної ялинки міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у Новорічну ніч жителі Сум з обуренням залишали площу Незалежності у центрі міста, де розташована головна ялинка Сумщини, оскільки біля неї, вперше за багато років не було ніякої розважальної новорічної програми - ні Діда Мороза зі Снігуронькою, ні феєрверка, ні привітань міського голови.

В інтерв’ю УНІАН колишній заступник міського голови, член Виконкому Сумської міськради минулого скликання, а нині – голова Сумської обласної організації Всеукраїнської громадської організації “Антикримінальний вибір” Іван БОРШОШ зауважив, що традиційно щороку о другій годині ночі сумчан біля ялинки вітали мер міста і представники обласної влади, жителі міста в Новорічну ніч ставали учасниками безлічі конкурсів та дискотек, які тривали аж до самого ранку.

Він повідомив, що з нагоди початку 2006 року на розважальні заходи біля головної ялинки з різних джерел було залучено більше 25 тис. грн. Крім того, 15 тис. грн. було виділено з міського бюджету на новорічний феєрверк-2006.

На цей раз, підкреслив І.БОРШОШ, єдиний святковий захід - дискотека та феєрверк - відбулися в Сумах 23 грудня – у день відкриття ялинки в центрі міста.

Він розкритикував такі дії міської влади. “Як і більшість сумчан, я обурений непрофесійним підходом виконкому і, зокрема, мера Геннадія МІНАЄВА, до врахування інтересів територіальної громади”, - наголосив І.БОРШОШ.

У свою чергу, коментуючи цю ситуацію, начальник відділу у справах сім’ї та молоді Сумської міськради Юрій МКРТИЧЕВ повідомив нашому кореспонденту, що до цього року постійно створювався оргкомітет з підготовки та проведення заходів з відзначення Нового року, але напередодні 2007 року влада Сум від цього утрималася. За його словами, було лише підписане розпорядження мера, за яким з 2 по 4 січня біля ялинки пройдуть новорічні ранки для дітей та буде проведене свято Новорічної ялинки міського голови 5 січня у театрі ім. Щепкіна.

При цьому, розповів Ю.МКРТИЧЕВ, якщо раніше всі школярі Сум 1-4 класів – а це близько 8 тисяч дітей – отримували від міськради подарунки, то цього року закуплено тільки 1 тисячу подарунків для дітей, які запрошені відвідати Ялинку мера. Водночас він не зміг відповісти на запитання, з чим це пов’язано.