Луценко неодноразово зустрічався з Тимошенко та Балогою

Радник Президента України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про порозуміння усіх “помаранчевих” сил і прогнозує їхнє об’єднання у 2007 році.

Як сказав він кореспонденту УНІАН, на сьогодні досягнуто порозуміння з усіма лідерами “помаранчевого” руху. „Я особисто неодноразово зустрічався і з Юлією ТИМОШЕНКО, і з Віктором БАЛОГОЮ, і в нас немає жодних розбіжностей щодо наших планів на наступний рік”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Говорячи про 2007 рік, Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, що у новому році відбуватиметься боротьба “між тими, хто дорвався до корита, але називають себе зацікавленими у збереженні стабільності, і тими, хто відчуває, що країна явно повертається у погане вчорашнє – у неокучмізм, і буде боротися за зміну цієї ситуації”.

“А арбітром, як завжди, виступить український народ – він або змириться з тим, що необхідно чекати до наступних виборів, або дасть можливість змінити владу, яка оголосила йому війну”, - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати цього року розпуску парламенту та відставки уряду, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що переставив би місцями ці пункти. “Я вважаю своїм завданням зміну уряду, але як єдину умову економічної і соціальної політики в державі, але чи це можна зробити при нинішньому парламенті, чи шляхом його розпуску - це вже інше питання. Принциповим є питання зміни політики через відставку уряду. А які механізми – через тиск на існуючий парламент чи його розпуск - є другорядним питанням”.

Ю.ЛУЦЕНКО відмовився прогнозувати, чи буде скасована політична реформа, але наголосив, що його позиція полягає у тому, що конституційні зміни необхідно досить серйозно реформувати. “Відміна реформи – це чорно-білий сценарій: давайте дамо або максимум повноважень Президенту, або парламенту. З моєї точки зору, її необхідно удосконалити так, аби ці повноваження були рівномірно розподілені між усіма гілками влади. І в разі, якщо одна з цих гілок влади помиляється, то інша може її проконтролювати. Тому я проти скасування політреформи і наполягаю на її коригуванні”, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Українському народу він побажав, щоб у Рік свині “ми залишалися людьми, а свинство було відсунуте від корита”.