Ющенко привіз Лукашенка на епідемічну нараду

Президенти України та Білорусі Віктор ЮЩЕНКО і Олександр ЛУКАШЕНКО прибули до Івано-Франківська.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту вони візьмуть участь у нараді з керівниками облдержадміністрації та керівниками обласних правоохоронних органів з приводу епідемічної ситуації в регіоні.

Також В.ЮЩЕНКО та О.ЛУКАШЕНКО дадуть брифінг для журналістів.

Після цього глави держав продовжать переговори у державній резиденції «Синьогора».