Ющенко привіз Лукашенка на епідемічну нараду
15:26, 06 листопада 2009Політика
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Далі - до "Синьогори"
Президенти України та Білорусі Віктор ЮЩЕНКО і Олександр ЛУКАШЕНКО прибули до Івано-Франківська.
Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту вони візьмуть участь у нараді з керівниками облдержадміністрації та керівниками обласних правоохоронних органів з приводу епідемічної ситуації в регіоні.
Також В.ЮЩЕНКО та О.ЛУКАШЕНКО дадуть брифінг для журналістів.
Після цього глави держав продовжать переговори у державній резиденції «Синьогора».
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