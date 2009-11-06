Тимошенко просить ділити на 100 все погане, що про неї пише преса

Тимошенко попросила не вірити всьому тому поганому, що про неї пишуть в пресі і розповідають на телебаченні. З таким проханням вона звернулася до трудового колективу Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, з яким зустрічалася сьогодні, - передає кореспондент "ОстроВ". "Я знаю, що багато чого про мене ви можете в газетах почитати і побачити на телебаченні. Я просто хочу, щоб ви знали (що це не правда – "ОстроВ") і поділили все погане, що ви чуєте і бачите, на сто", - сказала глава уряду.

Висловивши своє незадоволення інформаційною політикою українських ЗМІ, пані Тимошенко трохи пізніше відмінила свій підхід до преси, мотивувавши це тим, в ході своєї робочої поїздки до Маріуполя вона вибилася з графіка візиту.