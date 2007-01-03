Симоненко хоче ліквідувати інститут Президента

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає що, цього року антикризова коаліція повинна продовжити конституційну реформу, можливо, навіть з ліквідацією інституту Президента.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН, даючи прогноз на цей рік.

За словами П.СИМОНЕНКА, питання організації влади - це питання того, як влада має бути підзвітна своїм виборцям. «Я б вважав за можливе в наступному році завершити політичну реформу через ухвалення змін до Конституції України», - сказав він, додавши, що ці зміни мають збільшити повноваження місцевих органів самоврядування – рад усіх рівнів.

Також ці зміни мають підсилити народний контроль за діяльністю влади. П.СИМОНЕНКО впевнений, що сьогодні спостерігається роздвоєння влади: з одного боку Секретаріат Президента і голови обладміністрацій, а з іншого - парламент і уряд: «Кабінет Міністрів практично не має вертикалі для реалізації своїх програмних положень, тому я б вважав за можливе створити структури контролю (за владою – УНІАН) від імені виборців. Сьогодні у нас перевернена піраміда, вона спотворює реалії: 90% знедоленого народу і 10% імущих, які мають 100% влади по вертикалі, а 90% не мають влади, і їх використовують тільки раз на 5 років, коли запрошують проголосувати».

П.СИМОНЕНКО не виключає варіанту скасування президентської посади. «З погляду взаємовідносин між Кабінетом Міністрів і Президентом, якщо сьогодні Президент заважає, я вважаю, що ми (комуністи) маємо рацію - потрібно ліквідувати інститут Президента, і не створювати верхівкові суперечності, які мають колосальні наслідки для розробки цільових програм, для зовнішнього економічного, політичного співробітництва. Очевидно, що йде верхівковий переділ влади, власності, і він дуже серйозно заважає Україні», - сказав лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що, в першу чергу, наступного року антикризова коаліція й уряд повинні зосередитися на підготовці переходу економіки України в умови вступу України до СОТ. «Так, ми були проти приєднання – з однієї простої причини, що зараз ці умови не розроблені і не створена база для захисту вітчизняного товаровиробника», - сказав він. Також, вважає П.СИМОНЕНКО, потрібно зосередитися над поліпшенням основних фондів країни, на інших економічних і соціальних питаннях.

Відповідаючи на запитання про можливість скасування вже прийнятих змін до Конституції, П.СИМОНЕНКО не виключив такої можливості. «Конституційний Суд нехай не ображається на мене, він сьогодні залежний і дуже продажний... ставки там просто астрономічні – по 5 мільйонів доларів за рішення цього питання на кожного суддю», - стверджує П.СИМОНЕНКО.