Польша спростувала повідомлення з Росії про розміщення військ США

Міністерство закордонних справ Республіки Польща спростувало повідомлення про прохання розмістити війська США в Польщі.

Як заявив РІА «Новости» офіційний представник МЗС Польщі Петро ПАШКОВСЬКИЙ, повідомлення ряду російських ЗМІ про те, що глава польського МЗС Радослав СІКОРСЬКИЙ, перебуваючи у Вашингтоні, нібито закликав США розмістити американські війська на території Польщі для захисту від можливої агресії з боку Росії, не відповідають дійсності.

За словами П.ПАШКОВСЬКОГО, одне з російських інформаційних агентств приписало міністру слова, яких він не говорив.

"Схоже, що в даному випадку ми маємо справу з навмисною маніпуляцією", - сказав П.ПАШКОВСЬКИЙ.

"На підставі запису конференції у Вашингтоні можна просто визначити, чи дійсно Радослав СІКОРСЬКИЙ говорив ці слова", - зазначив він.

Офіційний представник МЗС Польщі підкреслив, що Варшава вимагає від цього агентства "швидкого і однозначного спростування у зв`язку з тим, що дане повідомлення викликало неоднозначні реакції (з боку РФ)".