У Верховній Раді пройде День Уряду

У вівторок 9 січня відбудеться День Уряду у Верховній Раді України. Початок - о 10:00. Порядок денний: Про підсумки проведення відпочинку і оздоровлення дітей влітку 2006 року та про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2007 року; Стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні (вул.. Грушевського, 5, сесійна зала). Вхід за картками акредитації.