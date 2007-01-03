Ющенко наклав вето на ще один закон

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував Закон України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів".

Про це йдеться у Пропозиціях Президента України, опублікованих на сайті Верховної Ради.

В пропозиціях зазначено, що прийнятий Верховною Радою 19 грудня 2006 року Закон України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів" не може бути підписаний через низку підстав.

Зокрема, законом встановлюється, що купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) запроваджується з 1 січня 2008 року за умови набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель. “Проте дальше перенесення запровадження вільного обігу землі на невизначений строк може призвести до порушення прав громадян на землю, загострення ситуації із забезпеченням ефективного використання та охорони землі, а також до поширення тіньових механізмів відчуження земельних ділянок, збільшення кількості зловживань у даній сфері. Це не відповідає статтям 14 та 41 Конституції України, якими гарантується право власності на землю, встановлено право кожного розпоряджатися своєю власністю”, - йдеться у Пропозиціях Президента. Виходячи з викладеного, Президент пропонує Закон України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів" відхилити.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Верховна Рада України заборонила продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року, проголосувавши за Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України» щодо заборони продажу земель сільськогосподарського.

Згідно з законом, до 1 січня 2008 року заборонялося внесення права на земельну частку до статутних фондів господарських товариств.

Крім того, до 1 січня 2008 року не допускалися купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення викупу їх для суспільних потреб.

Згідно з законом, до 1 січня 2008 року також не допускалися купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок, зміна цільового призначення використання земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі власника земельних часток для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток, крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення земельних ділянок для суспільних потреб.

Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток запроваджується з 1 січня 2008 року за умови набрання чинності законів України про державний земельний кадастр та про ринок земель, визначивши особливості обігу земель держаної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва. Угоди, які будуть укладені під час заборони на купівлю-продаж, будуть недійсними. Крім того, згідно з законом, Кабінет Міністрів в 6-місячний строк після набрання чинності цим законом мав подати на розгляд парламенту проекти законів про внесення змін до законів України «Про іпотеку» та «Про оренду землі» щодо можливості застави майнових прав на земельні ділянки для одержання кредитів, в тому числі довгострокових. А також внесення змін до статті 20 Земельного кодексу України щодо вдосконалення зміни цільового призначення земель.

Крім того, Кабмін мав розробити та затвердити нормативно-правові акти щодо вдосконалення методики оцінки земель товарного сільськогосподарського виробництва.