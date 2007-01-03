Партія регіонів не дасть посварити двох Вікторів

Представник фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ упевнений, що в 2007 році нікому не вдасться посварити Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

В інтерв`ю УНІАН М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що оптимістично дивиться в 2007 рік. «Два Віктори йтимуть рука в руку», - сказав він, додавши, що Партія регіонів не дасть їх посварити.

Депутат наголосив, що як рік закінчиш, так його і почнеш. За його словами, 2006 рік, всупереч усім тим, хто хотів, щоб суспільство розкололося, хто хотів посварити Президента і прем`єр-міністра, закінчився нормально. М.ЧЕЧЕТОВ нагадав, що В.ЯНУКОВИЧ прийшов в уряд із девізом: «два Віктори – одна Україна», про об`єднувальну роль його призначення говорив і Президент при поданні кандидатури В.ЯНУКОВИЧА до парламенту. За словами депутата, незважаючи на це, деякі сили відразу ж почали працювати на розкол – намагаючись протиставити прем`єра Президенту. Останньою спекуляцією М.ЧЕЧЕТОВ назвав питання ветування бюджету. Він позитивно оцінив те, що, за його словами, і прем`єру, і Президенту вистачило державної мудрості і політичної зрілості розрядити обстановку – підписати бюджет. «Те, що рік закінчився на мажорній ноті - ухвалення бюджету, успішний візит Володимира ПУТІНА…. - вселяє впевненість, що цей рік буде успішним, і як би хто не хотів забаламутити – не дочекаються, не вийде», - наголосив М.ЧЕЧЕТОВ.

Він вважає, що дострокових парламентських виборів не буде, а якщо й будуть, то Партія регіонів їх виграє: «Останні соціологічні дослідження показали, що політик року - В.ЯНУКОВИЧ, на першому місці – Партія регіонів. У тих, хто хоче закрутити нові вибори, нічого не вийде, Партія регіонів виграє їх все одно, В.ЯНУКОВИЧ - лідер номер один у країні. Нічого не зміниться, тільки втратимо 1,5 млрд. грн.».

Він також упевнений, що скасування політичної реформи неможливе. Головним досягненням реформи М.ЧЕЧЕТОВ назвав те, що тепер уряд може працювати спокійно 5 років. «Тепер робота або відставка уряду не залежить від того, з якої ноги встав Президент… Вперше у нас закінчилася ера урядів – тимчасових виконавців, одноднівок», - сказав він.