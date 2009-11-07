Медведєв зробив свій висновок, чому Україні складно платити за газ

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що складнощі з оплатою за газ виникли в України через виборчу кампанію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв`ю німецькому журналу Spiegel.

«Українські друзі два дні тому сказали нам, що їм нема чим платити за газ. Ми пам`ятаємо січневий конфлікт, ми домовилися про правила роботи, про те, що, якщо вони не можуть платити, вони повинні потурбуватися заздалегідь про отримання кредитів. В іншому разі відбувається перехід на передоплату в постачаннях газу. Проте проблема виникла. Пов`язано це, на мій погляд, з тією виборчою кампанією, яка ведеться в Україні, коли одна влада шкодить іншій у намаганні одержати політичні очки», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Я бажаю нашим українським друзям скоріше знайти точку стабільності, і нам усім з ними буде простіше працювати: і Російській Федерації, і об`єднаній Європі», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що «Нафтогаз України» розрахувався з «Газпромом» за газ, поставлений в Україну в жовтні поточного року. При цьому вона зазначила, що провести проплату було досить складно.

3 листопада, виступаючи у парламенті, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що "Нафтогаз" за спожитий у жовтні газ повинен перерахувати російському "Газпрому" 4 млрд. грн.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що наступає за постачанням. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно і в повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.