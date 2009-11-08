Ющенко: Україна ризикує отримати штрафні санкції від Газпрому

Україна ризикує одержати штрафні санкції від "Газпрому" в розмірі майже 8 мільярдів доларів за недобір газу, заявив Президент України Віктор Ющенко в інтерв`ю "5 каналу".

"Весь світ чекає кожне сьоме число наступного місяця, як здійснюватимуться розрахунки (України з Росією за газ). За поточний рік Україна спожила газу на 4 мільярди доларів, з яких половина у будь-який час поточного року заплачена була кредитом. Крім того, Україні нараховано на сьогодні 7,8 мільярда доларів штрафів", - сказав Ющенко.

Росія на сьогодні не висуває Києву штрафних санкцій за недобір палива, коментує РІА "Новости". Більше того, на зустрічі в Гданську 1 вересня прем`єр-міністри Путін і Тимошенко домовилися, що Україна оплачуватиме тільки реально спожитий газ. Путін заявив, що Росія розуміє складну ситуацію, в якій Україна опинилася через кризу. Проте Віктор Ющенко сказав тоді, що штраф передбачений контрактом, і усні гарантії тут мало що вирішують - таку домовленість необхідно зафіксувати в документах.