Саакашвілі прилетів у гості до Ющенка

До Івано-Франківська з неофіційним візитом прибув Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ з дружиною Сандрою та двома дітьми.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту його зустрічали голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Роман ТКАЧ, голова облради Ігор ОЛІЙНИК та мер Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС.

З аеропорту Президент Грузії поїхав у резиденцію Президента України “Синьогора” у селі Гута Богородчанського району.

Передбачається, що М.СААКАШВІЛІ буде в гостях у Віктора ЮЩЕНКА до 6 січня.

Планується, що завтра, 4 січня, президенти відвідають культурно-духовний центр “Скит Манявський” та місто Коломию. Увечері - побувають на спільному українсько-грузинському концерті в Івано-Франківській обласній філармонії, де перед ними виступлять вокальний ансамбль “Росинка” Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника та грузинський заслужений фольклорний ансамбль “Руставі”.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2006 року Президент України В.ЮЩЕНКО і відома грузинська балерина Ніно АНАНІАШВІЛІ стали хрещеними батьками молодшого сина М.СААКАШВІЛІ - однорічного Ніколоза.