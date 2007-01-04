Чи можливе зміщення Черновецького з посади мера?

Політолог Володимир ФЕСЕНКО вважає, що на сьогоднішній день поки що не створено передумови для того, щоб змістити Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади мера Києва.

Таку думку В.ФЕСЕНКО висловив у коментарі агентству УНІАН.

«Зміщення ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади мера можливе при складному збігу цілого ряду обставин – це взаємний інтерес до його зміщення Президента Віктора ЮЩЕНКА і прем`єра Віктора ЯНУКОВИЧА, а також більшої частини бізнес-еліти і політичної еліти Києва. Поки що таких передумов на сьогоднішній день немає», - сказав В.ФЕСЕНКО.

На його думку, розвиток ситуації в столиці України і перспективи Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді мера залежать не тільки від киян. «Поки він (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ) буде уміло домовлятися і ділитися з частиною київських бізнес-кланів і умітиме знаходити спільну мову одночасно і з Президентом, і з прем`єр-міністром – він залишиться при владі. В цьому плані, він діє не гірше, а в чомусь, як це не парадоксально, якщо враховувати його особливості, навіть ефективніше за екс-мера ОМЕЛЬЧЕНКА», - додав політолог.