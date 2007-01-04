Ющенко хоче, щоб Верховна Рада організувала ринок землі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що з 2008 року в Україні має відкритися ринок землі, а нинішнього року має бути забезпечена його правова база.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні глава держави повідомив журналістам в Коломиї на Івано-Франківщині, відповідаючи на запитання про вето на закон, який продовжував дію мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

За його словами, приймаючи рішення про вето на цей закон, він керувався “виключно Конституцією України”. Як сказав Президент, найголовнішим аргументом є те, що Конституцією гарантується “право людей розпоряджатися своєю власністю, в тому числі і активами землі”. “Я виходжу із того, що земля є власністю людини, і власнику належить повне право розпоряджатися нею. Це ключова норма національної Конституції”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як зазначив глава держави, “незалежно від того, працює закон, накладено на нього вето, чи ні, тут є різниця, що він працює в чорному режимі. Україна підійшла до того моменту, щоб у 2008 році організувати ринок землі... Це є обов’язком влади”.

За словами В.ЮЩЕНКА, він виходить з того, що у 2008 році в Україні відкриється ринок землі, а “у 2007 році парламент має прийняти ті закони, які регулюють реєстр, хто власник на землю, і закон про ринок землі, який регулюватиме операції, правові нюанси цього ринку”.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2004 року парламент України продовжив до 1 січня 2007 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, дія якого закінчувалася 1 січня 2005 року. Раніше ряд народних депутатів Верховної Ради попереднього скликання виступили з пропозицією продовжити цей мораторій до 2012 року.

19 грудня 2006 року Верховна Рада прийняла закон, яким заборонила продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.

Згідно з законом, до 1 січня 2008 року не допускається купівля-продаж земельних ділянок с/г призначення державної і комунальної власності, за винятком викупу їх для суспільних потреб.

Крім того, до 1 січня 2008 року забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.

3 січня 2007 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про продовження до 1 січня 2008 року мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

Згідно з діючим Земельним кодексом України, продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні дозволений з 1 січня 2007 року.

Президент вважає, що подальше перенесення на невизначений термін впровадження вільного обороту землі може призвести до порушення прав громадян, загострити ситуацію із забезпеченням ефективного використання і охорони землі, а також до розповсюдження тіньових механізмів відчуження земельних ділянок.

До земельного фонду України входить 33 млн. га ріллі, вартість якої, за підрахунками фахівців, становить понад 300 млрд. грн.