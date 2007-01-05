Янукович гарантував відкриту дискусію щодо НАТО

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що рішення Центральної виборчої комісії щодо референдуму по НАТО і ЄЕП необхідно виконувати.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи рішення ЦВК про визнання дійсними підписних листів на підтримку проведення референдуму, зазначив, що «державний орган, непідконтрольний жодній з гілок влади, виніс свій вердикт, який ми всі повинні виконувати».

При цьому наголосив, що суспільство має бути підготовлене до «ухвалення відповідальних рішень», і в зв`язку з цим «великого значення набуває час проведення референдуму». «В ідеалі, цей захід має проходити в більш спокійній атмосфері. Наша країна тільки-но почала загоювати рани від суспільного протистояння, налагоджувати складний процес пошуку компромісів», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

«У цих умовах чергове загострення політичної ситуації, відвернення уваги і сил суспільства від насущних потреб соціально-економічного розвитку не є оптимальним з погляду вищих державних інтересів», - наголосив прем`єр-міністр. «Якщо ми живемо за законами демократичного суспільства, то повинні поважати, а головне - неухильно дотримуватися демократичних принципів незалежно від контексту і персоналій», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ також нагадав, що його особиста позиція і позиція Партії регіонів щодо проведення референдуму «була чіткою і однозначною - всі рішення, які серйозним чином торкаються життя і інтересів кожного українця, повинні ухвалюватися не поспіхом, не шляхом проштовхування і грубого тиску, а тільки після ретельного аналізу, врахування всіх «за і проти», а головне - з обов`язковим ознайомленням з думкою суспільства».

При цьому глава уряду заявив, що гарантує створення необхідних умов для проведення дискусії з питань, які будуть винесені на референдум щодо НАТО і ЄЕП. «Як глава уряду я гарантую – згідно з чинним законодавством будуть створені всі умови для проведення докладної, чесної і відкритої дискусії з питань, винесених на референдум, а його результати повною мірою відображатимуть громадську думку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 29 грудня 2006 року визнала дійсними 4 млн. 431 тис. 674 підписи із зібраних 4 млн. 656 тис. 182 підписів громадян за проведення референдуму про членство України в НАТО і Єдиному економічному просторі з Білоруссю, Казахстаном і Росією (ЄЕП). Центрвиборчком ухвалив, що врахуванню не підлягають 224 тис. 509 підписів.

Відповідно до законодавства, для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менш як три мільйони підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених по фактами внесення помилкових відомостей в підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО і ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО і ЄЕП.

ЦВК оскаржила в Апеляційному суді міста Києва визнання її бездіяльності щодо підбиття підсумків збору підписів за проведення референдуму з питань про вступ України до НАТО і ЄЕП.