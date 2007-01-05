До грудня Кабмін придумає, де взяти гроші на дороги

Програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 рік в Україні, розробку якої завершує «Укравтодор», може бути ухвалена наприкінці січня. Про це сьогодні на прес-брифінгу заявив віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.КЛЮЄВА, на сьогодні програма «ще сира». При цьому він висловив сподівання, що до кінця січня програма буде допрацьована.

«У чому сира? В основному, це те, що в цій програмі передбачений лише один фінансовий інструмент - це залучення кредитних ресурсів», - сказав А.КЛЮЄВ. На його думку, це істотний недолік, оскільки в 2011 році 37% коштів, які виділяються на «Укравтодор», необхідно буде спрямовувати на погашення відсотків і погашення тіла кредиту.

А.КЛЮЄВ дав розпорядження до кінця місяця відпрацювати ще цілий ряд фінансових інструментів для залучення інвестицій в будівництво доріг - випуск євробондів, цінних паперів.

«Міністерство економіки і Міністерство фінансів зараз предметно цим займатимуться», - заявив віце-прем`єр-міністр України.

Довідка УНІАН. Програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки направлена на збереження існуючої мережі доріг і мостів, на забезпечення безпеки дорожнього руху. Крім того, основним завданням програми є будівництво магістральних автомобільних доріг по напрямах міжнародних і національних транспортних коридорів і покращання стану доріг у сільській місцевості і комунальних вулиць і доріг, які сполучаються з дорогами загального користування.