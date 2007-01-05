Ющенко хоче продавати землю вже зараз

В комітет з питань аграрної політики Верховної Ради України надійшли Пропозиції Президента України до Закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів".

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному управлінні апарату Верховної Ради України.

Законом (реєстр. №1037-1) встановлюється, що купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) запроваджується з 1 січня 2008 року за умови набрання чинності законів про державний земельний кадастр та про ринок земель.

Президент України пропонує відхилити закон, оскільки "подальше перенесення запровадження вільного обігу землі на невизначений строк може призвести до порушення прав громадян на землю, загострення ситуації із забезпеченням ефективного використання та охорони землі, а також до поширення тіньових механізмів відчуження земельних ділянок, збільшення кількості зловживань у даній сфері".

Проаналізувавши пропозиції Президента України, Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України висловило низку зауважень. Зокрема, експерти вважають, що наявність зловживань у сфері земельних відносин, на які звертає увагу Президент України, у значній мірі є наслідком недостатнього врегулювання ринкових засад обігу земель в Україні. Тому зняття мораторію з продажу земель сільськогосподарського призначення без врегулювання всього комплексу питань функціонування ринку земель є передчасним.

На думку експертів, прийняття Закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів" є обґрунтованим та надає час розробити закони про державний кадастр та про ринок земель, що є важливо для врегулювання земельних відносин.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2004 року парламент України продовжив до 1 січня 2007 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, дія якого закінчувалася 1 січня 2005 року. Раніше ряд народних депутатів Верховної Ради попереднього скликання виступили з пропозицією продовжити цей мораторій до 2012 року.

19 грудня 2006 року Верховна Рада прийняла закон, яким заборонила продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.

Згідно з законом, до 1 січня 2008 року не допускається купівля-продаж земельних ділянок с/г призначення державної і комунальної власності, за винятком викупу їх для суспільних потреб.

Крім того, до 1 січня 2008 року забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.

3 січня 2007 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про продовження до 1 січня 2008 року мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

Згідно з діючим Земельним кодексом України, продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні дозволений з 1 січня 2007 року.

Президент вважає, що подальше перенесення на невизначений термін впровадження вільного обороту землі може призвести до порушення прав громадян, загострити ситуацію із забезпеченням ефективного використання і охорони землі, а також до розповсюдження тіньових механізмів відчуження земельних ділянок.

До земельного фонду України входить 33 млн. га ріллі, вартість якої, за підрахунками фахівців, становить понад 300 млрд. грн.