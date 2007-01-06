Куди підуть державні кошти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти», прийнятий Верховною Радою України 1 грудня 2006 .

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Водночас, Президент України зазначає, що окремі положення цього закону викликають певні застереження через недосконалість, а механізм здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти потребує подальших змін, у тому числі з метою впровадження позитивного міжнародного досвіду. На цьому В.ЮЩЕНКО наголошує у листах до прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА та голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.

У зв`язку з цим Президент України пропонує продовжити роботу над удосконаленням механізму закупівель з тим, щоб підготувати нову редакцію Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» та забезпечити прийняття і офіційне оприлюднення відповідного Закону до 15 серпня 2007 року.

«Вважав би за доцільне створити спільну робочу групу з підготовки нової редакції закону, із залученням до її складу народних депутатів України, представників Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, відповідних громадських організацій та науковців», – наголошує В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 р. Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти”. Його ухвалення пов`язане з необхідністю вдосконалення системи державних закупівель, а саме врегулювання актуальних питань, які виникають при реалізації положень Закону "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Цілі і завдання закону полягають у створенні належних законодавчих принципів здійснення закупівель; спрощенні умов здійснення процедур закупівель для державних, казенних, комунальних підприємств і господарських товариств, у яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать державним, казенним, комунальним підприємствам і господарським товариствам, у яких державна частка перевищує 50 відсотків; узгодженні положень різних законодавчих актів, які регулюють питання державних закупівель; посиленні захисту підприємств громадських організацій інвалідів і підприємств кримінально-виконавчої системи; попередженні і усуненні корупційних діянь у сфері державних закупівель.