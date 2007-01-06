Ющенко визнав депутатів Верховної Ради Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим».

Як повідомляє прес-служба глави держави, у Законі повністю враховано пропозиції Президента, висловлені до його попередньої редакції.

Зокрема, Закон приведено у відповідність до вимог Конституції України, законів, які є базовими у врегулюванні відносин у відповідних сферах, Конституції Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня парламент ухвалив Закон України «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим».

Закон визначає статус, повноваження, права, обов`язки і відповідальність депутата Верховної Ради АР Крим, правові і соціальні гарантії здійснення ним депутатських повноважень.