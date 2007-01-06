Молоді рухівці зі Сходу зустрінуть Різдво на Івано-Франківщині

На Івано-Франківщині в рамках акції “Схід і Захід разом” близько ста членів “Молодого руху України” відзначатимуть Різдво і проведуть канікули.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Івано-Франківській крайовій організації Народного руху України.

Старшокласники і студенти з Херсонської, Луганської та Київської областей візьмуть участь у різдвяних дійствах в мальовничому селі Ясень Рожнятівського району.

Гості Прикарпаття сподіваються, що саме тут відчують справжні традиції різдвяних свят, ознайомляться з творчістю фольклорних колективів краю, візьмуть участь у вертепному дійстві і побувають на різних екскурсіях.

Минулого літа молоді рухівці Прикарпаття гостювали у своїх однолітків.

У крайовій організації НРУ вважають, що такі обміни допомагають краще пізнати один одного молоді з різних регіонів нашої країни.