Тимошенко говорила з фракціями ВР: вето на «грипозний мільярд» завалять

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що Верховна Рада зможе подолати вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу у разі, якщо глава держави Віктор ЮЩЕНКО заветує цей документ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам у Житомирській області.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на сьогодні з фракціями ВР вже проведено переговори з цього приводу. «Сьогодні ми провели консультації з іншими фракціями - вето буде подолано. Головне дожити до того моменту, коли 15 днів пройде і закінчиться час, який виділяється Президенту на ветування, щоб Верховна Рада мала можливість терміново подолати вето і Нацбанк зміг переказати ці гроші», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також висловила сподівання, що Національний банк виділить ці кошти без зволікання, оскільки вони потрібні на закупівлю вакцин і медичного обладнання.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що 1 млрд. грн., згідно із законом, необхідно буде виділити не за рахунок емісії, а за рахунок доходів Національного банку. Прем`єр відзначила, що відповідне роз`яснення уряд передав Президенту. «Президент вчора справді заявив, що він ветує цей закон, оскільки це емісійні гроші, проте ми Президентові написали пояснення, що це до емісії не має ніякого відношення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику і лікування хворих грипом.

11 листопада Президент заявив, що має намір ветувати закон про виділення 1 млрд. грн. з коштів Національного банку України на подолання епідемії грипу.

Він відзначив, що у державному бюджеті 2009 року на сьогодні не вистачає 30% надходжень. За словами В.ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр не має коштів на фінансування навіть невідкладних питань.

Тому, як сказав В.ЮЩЕНКО, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, єдиним способом фінансування є емісія гривні. Проте, відзначив Президент, такі кроки неминуче призведуть до девальвації гривні.

За його словами, таким чином, Ю.ТИМОШЕНКО проводить нечесну політику. Як додав В.ЮЩЕНКО, вона не називає емісію емісією, однак водночас намагається взяти 1 млрд. грн. у Нацбанку, якому “нема звідки узяти”.

Разом з тим він наголосив, що його рішення ветувати цей закон не означає, що він не дасть рекомендацій, де взяти кошти на боротьбу з грипом.