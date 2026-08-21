Шість установок під кордоном: в ISW розкрили головний нюанс нового типу ракет КНДР

Росія розгортає у Воронезькій області пускові установки для північнокорейських ракет, які потенційно можуть бити по семи областях України.

Росія продовжує нарощувати можливості для ударів по Україні за допомогою північнокорейських балістичних ракет. За даними української військової розвідки, Москва вже отримала близько 50 ракет KN-23, KN-24 та модернізованих KN-30, пише Інститут вивчення війни (ISW).

Головне управління військової розвідки України 20 серпня повідомило, що станом на липень 2026 року Північна Корея передала Росії близько 50 таких балістичних ракет.

Особливу увагу привертає KN-30, також відома як Hwansong-11C. Це модернізована версія ракети KN-23, яка, за наявними даними, здатна нести боєголовку масою до 2500 кілограмів.

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Водночас наразі немає підтверджень, що російські війська вже застосовували KN-30 проти України. Росія також почала розгортати у Воронезькій області шість пускових установок для північнокорейських ракет. Загалом вони можуть забезпечити запуск до 120 ракет.

Із Воронезької області такі ракети потенційно можуть діставати до Сумської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Український військовий експерт Анатолій Храпчинський звернув увагу, що наявність певної кількості пускових установок не означає, що Росія використовуватиме їх усі під час одного масованого удару. За його словами, РФ має близько 160 пускових установок "Іскандер", кожна з яких може нести по дві ракети, однак зазвичай під час одного удару застосовується значно менша кількість.

Водночас північнокорейські ракети мають суттєвий недолік – нижчу точність. Російські "Іскандер-М" можуть вражати цілі з точністю приблизно від 5 до 20 метрів, тоді як KN-23 регулярно відхиляються від цілі на сотні метрів і навіть кілометри.

Попри це, північнокорейські ракети мають значну руйнівну силу. Їхні боєголовки можуть бути важчими за стандартні боєголовки російських "Іскандер-М", що призводить до утворення більших кратерів та потужніших ударних хвиль.

Передача Росії північнокорейських ракет дозволяє Москві збільшувати запас балістичних засобів ураження, хоча ефективність частини цих ракет може обмежуватися їхньою низькою точністю.

Російські ракети: останні удари

Раніше військовий експерт Іван Тимочко пояснив, що специфікою удару по Україні в ніч на 20 серпня є те, що противник застосував близько 10 балістичних ракет - "Іскандер-М" та корейські KN. При цьому додав, що ворог застосував понад 50 крилатих ракет. Він вважає, що це може свідчити про те, що в Росії накопичені запаси по балістиці вже використано.

Згодом в ГУР заявили, що російський арсенал поповнили балістичні ракети з Північної Кореї, які можуть бути використані для обстрілу України. Йдеться про ракети KN-23, KN-24 і KN-30.

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