В Австралії затримали російського шпигуна, який служив у лавах ЗСУ, – Reuters

Федеральна поліція Австралії висунула звинувачення чоловіку, якого звинувачують у спробі передати військову інформацію про Україну російським спецслужбам. Про це пише Reuters.
Видання зазначає, що обвинувачений має подвійне громадянство – Росії та Австралії. За даними слідства, чоловік у 2024 році поїхав до РФ, де пройшов військову підготовку. А в грудні того ж року він повернувся до Австралії, звідки вступив до лав Збройних сил України. Пізніше, за оцінкою правоохоронців, він почав передавати інформацію російським спецслужбам.
Зазначається, що в Австралії за подібні злочини максимальне покарання передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. З 2020 року австралійські правоохоронці висунули звинувачення у шпигунстві або злочинах, пов’язаних з іноземним втручанням, проти восьми осіб.
Російські шпигуни: інші важливі новини
Нагадаємо, в травні цього року Австрія ухвалила рішення вислати трьох працівників російського посольства у Відні за підозрою у шпигунській діяльності. Приводом для цього стало те, що на території дипмісії виявили масивне обладнання, яке могло використовуватися для перехоплення даних.
В Німеччині, на тлі посилення гібридних загроз проти Москви, планують надати спецслужбам повноваження проводити операції на території Росії. Йдеться зокрема про надання можливості проводити превентивні кібератаки проти російських спецслужб.