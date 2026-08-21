YouTube Premium подорожчав в Україні майже вдвічі: скільки тепер коштує підписка

Найбільше зріс сімейний тариф.

Популярний відеосервіс YouTube різко підвищив вартість платної підписки Premium в Україні. Нові тарифи для українських користувачів зросли більш ніж на 80%, а найбільше подорожчав сімейний пакет, ідеться на сайті платформи.

Тепер вартість підписок становить:

індивідуальний тариф – 179 гривень на місяць замість 99 грн;

сімейний – 299 грн замість 149 грн;

студентський – 109 грн замість 59 грн.

Таким чином, індивідуальна підписка подорожчала приблизно на 81%, студентська - майже на 85%, а сімейна - приблизно на 101%.

Відео дня

YouTube Premium дає змогу дивитися відео без реклами, завантажувати контент для перегляду офлайн, користуватися фоновим відтворенням, а також включає YouTube Music Premium.

YouTube та інші сервіси - головні новини

YouTube офіційно зробив режим "картинка-в-картинці" безкоштовним для всіх користувачів. Останніми роками ця функція була доступна лише з підпискою Premium, але тепер повернулася для всіх.

У лютому стався масштабний збій у роботі сервісів Google, зокрема YouTube і Gmail. По всьому світу, в тому числі і в Україні, зафіксували понад 500 тисяч скарг.

Раніше лідер музичного стримінгу Spotify вкотре підвищив ціну на свою преміум-підписку. Починаючи з вересня минулого року, ціни зросли у низці країн Європи, Латинської Америки, Близького Сходу, Африки та Азійсько-тихоокеанського регіону.

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