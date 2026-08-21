Банки та обмінники оновили курс валют: долар подешевшав наприкінці тижня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,47 грн, а євро – 51,80 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 21 серпня, знизився на 4 копійки і складає 44,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,47 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 9 копійок і становить 52,49 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,80 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,87 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,30 грн/євро, а курс продажу - 52,05 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 21 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,61 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 52,13 гривні за один євро, тобто гривня втратила 26 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 16 червня – 52,04 грн).

За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, протягом 24-30 серпня найбільш імовірний перебіг подій на валютному ринку – це помірні, приборкані інтервенціями, коливання. Курс долара в Україні може перебувати в межах 44,6-45,2 грн/дол., а євро – 51-52,5 грн/євро.

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