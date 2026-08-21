Україна просить у Маска Starlink для ударів по російських ракетних установках

Безпілотники, оснащені системою Starlink, могли б вражати цілі на відстані до 200 км углиб території Росії.

Україна домагається дозволу на використання дронів, оснащених Starlink, проти російських балістичних ракетних установок на відстані до 200 км углиб Росії. Як пише Financial Times, посилаючись на свої джерела, для цього знадобиться схвалення Ілона Маска.

Безпілотники, оснащені Starlink, використовують супутникову мережу SpaceX для підтримання більш надійного зв’язку з операторами на великих відстанях, ніж звичайні радіоканали, і при цьому є менш вразливими до звичайних перешкод.

Такі безпілотники вже довели свою ефективність на полі бою в Україні. Якщо їх можна буде розгорнути за межами українського кордону, вони можуть виявитися дуже корисними в полюванні на російські ракетні установки, вважають аналітики.

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За даними джерел FT, на зустрічі в Білому домі в липні президент України Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа поговорити з Маском про дозвіл для України на використання Starlink для нанесення ударів по російських пускових установках балістичних ракет:

"За словами джерел, Зеленський запропонував Маску дозволити Україні використовувати Starlink на безпілотниках дальньої дії на відстані до 200 км углиб Росії, що охоплювало б інфраструктуру запуску балістичних ракет, системи управління та інші засоби. Київ вважав, що обмеження глибини цих ударів може спонукати Маска схвалити цей запит".

Однак Трамп не дав однозначної відповіді й, за словами присутніх на зустрічі в Овальному кабінеті, не підтримав цей план. Співрозмовники видання зазначили, що, на їхню думку, Маск не дасть Києву дозволу.

Раніше Маск підтримав широке використання Україною Starlink для зв’язку та оборони. Водночас він не дозволив Україні використовувати Starlink для нанесення ударів по території Росії.

Україна та Росія ведуть війну за космос

Як писав Forbes, Україна посилює удари по російських об’єктах, пов’язаних із військово-космічною інфраструктурою. Йдеться не лише про ракетні удари по військових аеродромах, а й про атаки на підприємства та центри, що забезпечують роботу російської космічної галузі.

Однією з найпомітніших цілей став ракетно-космічний центр "Прогрес" у західній частині Росії. Підприємство виробляє ракети серії "Союз", які використовуються для запуску космічних апаратів, зокрема російського аналога Starlink – супутників "Рассвет".

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