Литвин розказав про свою особливість, яка виведе його до другого туру

«На президентських виборах я вийду до другого туру. Інакше я не брав би участі у цій кампанії», - заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час перебування на Луганщині.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЛИТВИНА, «ви знаєте, я маю одну особливість - я завжди перемагаю тих, кого називають сильним».

За його словами, сьогодні українцям пропонують обирати між двома «фінансово-олігархічними кланами, однак все більше людей не хочуть цього робити. Адже у разі перемоги будь-якого з них, чи буде спокій, і чи буде нормальне життя в країні?».

В.ЛИТВИН переконаний, що сьогодні Україні дається шанс: «або країна перейде в нову якість, або ми деградуємо».

Відповідаючи на запитання, як він планує перемагати, не маючи підтримки олігархів, В.ЛИТВИН відзначив, що не варто недооцінювати виборців. «Все більше людей розуміють, що вони вже сьогодні живуть під владою двох олігархічних груп, і вони чудово усвідомлюють, завдяки кому так погано живуть. Люди все менше вірять тим, хто грає в «опозицію». Наприклад, жителі Луганська на зустрічах говорили, що влада тут біло-блакитна. І це об`єктивно, адже з 120 депутатів – 100 представників Партії регіонів, і так майже скрізь по Сходу і Півдню країни. І під цією владою люди потерпають від безробіття, низьких зарплат-пенсій і високих цін». Як відзначив В.ЛИТВИН, «їх така влада «не гріє» ні в прямому, ні у переносному значенні слова».

«Мій ресурс для перемоги саме і полягає у відсутності в моєму оточенні олігархів. Ті, хто намагається маніпулювати свідомістю людей, будуть дуже здивовані результатами виборів», - переконаний В.ЛИТВИН.