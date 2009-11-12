Яценюк пояснив, чому їздить сам, а не виставляє замість себе артистів

Кандидат на пост глави держави Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що він вирушив у тур по Україні, оскільки переконаний в тому, що Президент повинен вести діалог із людьми, а не виставляти замість себе артистів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чому на його зустрічах із виборцями не виступають артисти, як в інших кандидатів у Президенти, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Їм (іншим кандидатам – УНІАН) нічого сказати. Набагато легше прислати артистів - вони заспівають, усі потішаться».

Водночас А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що вибори Президента - це не політичне шоу. «Це не вибори того, хто сподобається, хто поназбирав гроші й за ці гроші – замість того, щоб допомагати країні – возив артистів і створював масові розважальні заходи. Зараз не до розваг», - зазначив він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК переконаний: «Майбутній Президент повинен вести діалог із людьми. Він зобов’язаний не боятися і вийти до людей, почути будь-які запитання і найважливіше – відповісти на ці запитання. Завдання майбутнього Президента - переконати людей, а це - дуже складно, це не робиться за один день чи за одну зустріч. Але людям треба говорити правду».

Хоча, на думку А.ЯЦЕНЮКА, люди на зустрічах хочуть почути обіцянки, а чути правду їм неприємно. Але, наголосив кандидат, завжди настає певний переломний момент, коли він відчуває позитивну енергетику у кінці зустрічі. Хоча, зазначив А.ЯЦЕНЮК, починається все складно, бо ж хочуть усі почути: «Ви мене тільки виберіть – і завтра буде добре, всі будуть щасливі, багаті, здорові, будемо жити в країні, яку всі чекали».

“А я кажу навпаки: «Маємо багато проблем, маємо тяжко працювати. Але якщо це робитимемо, то дійдемо до мети. Всі разом ми це обов’язково реалізуємо - і Президент, і 46 мільйонів українців», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.