"Окупаційна влада" Києва викидає Українську енциклопедію з будинку

Представники української інтелігенції виступають проти рішення Київської міської ради щодо позбавлення права оренди та виселення з приміщень по вулиці Б.Хмельницького, 51-А, Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія» ім. М.Бажана, редакції дитячого журналу «Соняшник», пошуково-видавничого агентства «Книга пам’яті України», головної редакції Зводу пам’яток історії та культури.

Як заявив на прес-конференції в УНІАН директор видавництва «Українська енциклопедія» імені Миколи Бажана Михайло ЗЯБЛЮК, приміщення, де розташовані ці структури, «стало ласим шматком для нуворишів».

Він зазначив, що міська влада Києва без жодного повідомлення, попередження ухвалила рішення про виселення всіх цих видавництв та редакції з приміщень по вулиці Б.Хмельницького, 51-А, і передачу цього приміщення приватному фонду.

Депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ наголосив на прес-конференції, що промерська більшість в Київраді намагається передати приміщення, особливо в центрі Києва, комерційним структурам.

За його словами, часто «під шум намагаються» ухвалити рішення про вилучення приміщень, де розташовані заклади культури. Він зазначив, що на останній сесії, незважаючи на те, що питання про виселення видавництв та редакцій з приміщення по Б.Хмельницького, 51-А, було відкладено, “слухняна більшість проголосувала за це рішення”, ігноруючи будь-які аргументи і пояснення.

У свою чергу народний депутат України Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ наголосив, що дане рішення суперечить законодавству України. Він зазначив, що на сьогодні в Києві “ми маємо окупаційну владу”. “Після того, як вони відійдуть, ми будемо мати зовсім інший Київ, люмпенізований Київ”, - додав він.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ нагадав, що Верховна Рада України ухвалила постанову, якою заборонено, зокрема, виселення редакцій, видавництв із займаних ними на законних підставах приміщень державної та комунальної власності.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ, а також поет, громадський діяч Іван ДРАЧ та герой України, поет, громадський діяч Дмитро ПАВЛИЧКО наголосили на необхідності звернення інтелігенції України до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо незаконності такого рішення.

Д.ПАВЛИЧКО підкреслив, що готовий “фізично” не допустити, щоб ці видавництва та редакції були виселені.

Заступник голови Державного комітету телебачення та радіомовлення Василь ШЕВЧЕНКО наголосив, що підготовлено лист від комітету, який направлено до уряду України та Верховної Ради України, до інших можновладців, “щоб ця інформація набула достатнього розголосу”. Він висловив сподівання, що київській владі “дадуть зрозуміти, що в такий спосіб і так діяти не можна”.

За його словами, якщо в такий спосіб чинити із закладами культури, то “в нашій державі нічого не залишиться, крім шелесту грошей”.