Росія виставила ультиматум Білорусі

Переговори з Білоруссю почнуться тільки після скасування Мінськом незаконного митного збору на транзит російської нафти, заявив у понеділок статс-секретар – заступник глави Міністерства економіки і розвитку РФ Андрій ШАРОНОВ в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

При цьому він не виключив, що рішення про переговори може бути прийнято "сьогодні ввечері на рівні керівників уряду".

"Білорусь, закусивши вудила, почала відбір за несплату Росією незаконно введеного мита. Це схоже на торгову війну", - сказав А.ШАРОНОВ.

Він також зазначив, що у Росії є всі можливості для прийняття стосовно Білорусі заходів у відповідь. "Не треба забувати, що Росія є для Білорусі найбільшим ринком і економічним партнером номер один, - пояснив він. - Тому у нас є можливості вжити адекватних заходів до Білорусі і відстояти скасування мит".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Польща повідомила, що російська нафта перестала надходити до країни нафтопроводом "Дружба", що проходить через Білорусь.

Водночас, за даними прес-секретаря МЗС Білорусі Андрія ПОПОВА, республіка не припиняла прокачування нафти територією країни транзитом до третіх держав, і тиск на вході нафтопроводу "Дружба" на території Білорусі було знижено не з вини білоруської сторони. За даними інших джерел, прокачування російської нафти у напрямку Польщі, Німеччині не здійснюється за розпорядженням концерну "Білнафтохім".

Сьогодні ж глава «Транснафти» Семен ВАЙНШТОК сказав, що Білорусь з 6 січня незаконно відбирає російську нафту з нафтопроводу, призначену для Західної Європи.